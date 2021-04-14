Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

Кабинет министров Украины утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на 2021 год.

Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно ему, на строительство (реконструкцию) жилых объектов направлено 20,85 млн грн, на приобретение жилья на условиях паевого участия и на вторичном рынке – 9,14 млн грн.