Экономика

14:17 14.04.2021

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

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Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Кабинет министров поддержал проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Германией о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2012-2019 годов), которое предполагает кредит на EUR 214,55 млн и гранты на EUR38,9 млн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, кредитование предоставляется для инвестиционных проектов, период погашения - 30 лет, льготный период - десять лет, процентная ставка – 2%, комиссия на невыплаченные суммы кредитов – 0,25% годовых.

Как указано в документе, кредитование предполагается через Немецкий банк развития KfW.

Теги: #финансы #сотрудничество #украина #германия
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