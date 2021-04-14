Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Кабинет министров поддержал проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Германией о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2012-2019 годов), которое предполагает кредит на EUR 214,55 млн и гранты на EUR38,9 млн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, кредитование предоставляется для инвестиционных проектов, период погашения - 30 лет, льготный период - десять лет, процентная ставка – 2%, комиссия на невыплаченные суммы кредитов – 0,25% годовых.

Как указано в документе, кредитование предполагается через Немецкий банк развития KfW.