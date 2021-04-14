Экономика

14:11 14.04.2021

ФЛП и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение помощи по 8 тыс. грн - премьер

1 мин читать
ФЛП и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение помощи по 8 тыс. грн - премьер

Физические лица-предприятия (ФЛП) и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 19 апреля ФЛП и наемные сотрудники из "красных" карантинных зон смогут направлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства", – сказал он в ходе заседания правительства.

Как уточнил премьер, заявки будут приниматься через приложение "Дия". На программу поддержки планируется израсходовать около 3 млрд грн.

Теги: #флп #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 06.04.2021
Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

11:25 06.04.2021
США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

14:58 30.03.2021
Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

13:27 24.03.2021
Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

11:18 18.03.2021
Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

16:33 17.02.2021
Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

10:42 31.12.2020
В группе "За майбутне" считают, что ратификация кредитного соглашения c ЕС на EUR1,2 млрд будет иметь катастрофические последствия

В группе "За майбутне" считают, что ратификация кредитного соглашения c ЕС на EUR1,2 млрд будет иметь катастрофические последствия

23:24 18.12.2020
Компромиссный с протестующими ФЛП законопроект наработан - глава налоговой

Компромиссный с протестующими ФЛП законопроект наработан - глава налоговой

14:11 18.12.2020
ФЛПы в Лубнах президенту Зеленскому: "Пока Вы минимизируете убытки от локдауна, мы замерзаем от неконкурентных действий "Лубныгаз"

ФЛПы в Лубнах президенту Зеленскому: "Пока Вы минимизируете убытки от локдауна, мы замерзаем от неконкурентных действий "Лубныгаз"

13:36 09.12.2020
Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

Fitch изменил прогноз по рейтингу Метинвеста с "негативного" на "стабильный"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

Кабмин одобрил законопроект о включении Ощадбанка в ФГВФЛ вопреки критике НБУ

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

"Агрофорт" Косюка в 2020 году получил 45,5 млн грн чистой прибыли

Auchan обратился к президенту с просьбой оказать содействие в расследовании захвата земучастка под Одессой

Бизнес-омбудсмен отмечает рост жалоб по налоговым вопросам в 2020 году

Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

В МАГАТЭ получили оповещение о планах Тегерана нарастить обогащение урана до 60%

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выпуске ОВГЗ на 20 млрд грн для реализации президентской программы "Доступная ипотека"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА