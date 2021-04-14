ФЛП и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение помощи по 8 тыс. грн - премьер

Физические лица-предприятия (ФЛП) и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 19 апреля ФЛП и наемные сотрудники из "красных" карантинных зон смогут направлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства", – сказал он в ходе заседания правительства.

Как уточнил премьер, заявки будут приниматься через приложение "Дия". На программу поддержки планируется израсходовать около 3 млрд грн.