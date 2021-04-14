Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), разрешивший в марте агрохолдингу "МХП" арендовать логистический центр "Арктика" (с.Софиевская Борщаговка Киевской обл.) у "БЦТ" (Киев), дочернего предприятия инвесткомпании Dragon Capital Investments Limited (Кипр), считает, что увеличение складских площадей существенно не повлияет на объемы его производства и реализации.

Данная информация приведена в решении АМКУ №180-р на сайте госрегулятора. Согласно документу, доля ГРУППЫ "МХП" на украинском рынке замороженного и охлажденного куриного мяса в 2020 году существенно не изменилась по сравнению с 2018-2019 годами, и составила соответственно 20-25% и 35-40%.

АМКУ уточнил, что основными конкурентами группы компаний "МХП" в 2018-2020 годах на рынке реализации куриного мяса является ООО "Комплекс Агромарс" (с.Гавриловка Киевской обл.), ООО "Птицекомплекс "Днепровский" (Никополь, Днепропетровской обл.), ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (с. Федоровка, Волынской обл.), ООО "Агро-овен" (пгт Магдалиновка, Днепропетровской обл.), ООО "Птицекомплекс "Губин" (Луцк), ФХ "УЛАР" (с. Семеновка Львовской обл.).

Комитет сообщил результаты опроса данных компаний, согласно которым большинство производителей не связывают увеличение мощностей по хранению куриного мяса с ростом его производства и реализации.

"Компания в любом случае не может производить больше, чем позволяют ее производственные мощности, и больше, чем необходимо для того, чтобы удовлетворить спрос", - сообщило ЧАО "Владимир Волынская птицефабрика", цитируемое в документе.

Однако, по мнению опрошенных представителей ООО "Птицекомплекс "Губин", увеличение мощностей по хранению замороженной продукции может привести к росту производства и реализации куриного мяса, поскольку производитель получает дополнительное время для поиска покупателей и возможность формировать крупные партии продукции для отгрузки в страны Азии, Африки. Также расширение складских площадей позволяет сохранять продукцию на складах до роста цен до привлекательного уровня.

АМКУ уточнил, что производством куриного мяса в группе "МХП" занимаются ООО "Винницкая птицефабрика", ЧАО "Мироновская птицефабрика", ЧАО "Ориль-Лидер", ДП "Перемога Нова" и СООО "Старинская птицефабрика", суммарная загруженность производственных мощностей на которых превышает 90%.

Согласно документу, агрохолдинг "МХП" в течение первого года аренды логистического центра намерен сдавать в субаренду текущему арендатору "Арктики" 43% процента площади складов для хранения продуктов питания. Далее арендатор планирует сократить сдаваемые в субаренду площади склада до 8-9%.

По данным Комитета, доля группы "МХП" на рынке предоставления в аренду складской недвижимости в Киевской области после начала использования "Арктики" составит 7-12%, при общей доле площадей логистического центра на уровне 2-7% общего объема рынка региона.

Согласно приведенным в документе данным Dragon Capital Investments, общая площадь холодильных камер "Арктики" составляет 9184,7 кв. м, их арендная площадь - 9100 кв. м, камеры работают как морозильные и холодильные в температурном диапазоне от -180 до +60 градусов по Цельсию. Это позволяет хранить как охлажденную, так и замороженную продукцию с использованием одних и тех же камер.

Общая площадь логистического центра составляет 21,46 тыс. кв. м (из которых складские помещения – 17,14 тыс. кв. м), в его состав входят нежилые помещения, механическая мастерская, комплексы по хранению продуктов питания с вспомогательными зданиями и сооружениями, насосная станция, рыбная ярмарка, административный корпус.

По данным АМКУ, целевое назначение "Арктики" - производство, складирование и хранение продуктов питания, грузов, осуществление операций по приему, учету, сортировке или упаковке, перемещению, отгрузке, таможенному оформлению и ветеринарно-санитарному контролю продуктов.

"Учитывая вышесказанное, заявленная концентрация не приводит к установлению, поддержанию или усилению монопольного (доминирующего) положения или к ограничению конкуренции на товарных рынках в Украине", - подытожил АМКУ.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Dragon Capital завершила сделку по приобретению принадлежащего государственному Ощадбанку логистического комплекса "Арктика" класса "А" общей площадью 21,5 тыс. кв. м в с.Софиевская Борщаговка под Киевом через дочернее предприятие "БЦТ" (Киев). Ощадбанк продал "Арктику" в ноябре 2018 года на площадке электронных торгов OpenMarket госпредприятия СЕТАМ за 195 млн грн.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривны на 16%.

Выручка компании в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль снизились на 7%, соответственно до $395 млн и $201 млн, а рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года - 21%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп Украины в сфере инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году. Одно из ключевых направлений - инвестиции в рынок недвижимости. Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на январь 2021 года под ее управлением находятся 29 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов общей площадью 662 тыс. кв. м.