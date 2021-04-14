Экономика

10:11 14.04.2021

Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

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Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

Биткойн торгуется выше отметки в $64000 в среду, продолжая бить рекорды в преддверии размещения акций Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи.

Курс криптовалюты по данным на утро среды составляет $64563, что на 2,2% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена биткойна поднималась до $64788.

Coinbase выйдет на открытый рынок 14 апреля за счет прямого листинга, справочная цена для которого установлена биржей Nasdaq на уровне $250 за акцию. Реальная цена размещения будет определена на основе рыночных заявок на покупку и продажу акций Coinbase.

Размещение акций по $250 даст Coinbase оценку около $65 млрд, пишет Dow Jones. В рамках последнего частного инвестраунда, состоявшегося в 2018 году, криптовалютная биржа была оценена в $8 млрд.

"Размещение акций Coinbase в США является очень важным фактором для многих инвесторов, поскольку дает сигнал о том, что американские власти не намерены запрещать биткойн", - отмечает аналитик AvaTrade Наим Аслам.

В то же время, некоторые эксперты предупреждают, что оценка Coinbase может оказаться завышенной. Для сравнения: капитализация Nasdaq Inc. составляет порядка $26 млрд, а Intercontinental Exchange Inc., материнской компании Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), - около $69 млрд.

Курс эфира (Ethereum) в среду также поставил рекорд - $2399,07.

Теги: #биткойн #рекорд
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