Экономика

09:28 14.04.2021

В МАГАТЭ получили оповещение о планах Тегерана нарастить обогащение урана до 60%

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В МАГАТЭ получили оповещение о планах Тегерана нарастить обогащение урана до 60%

В МАГАТЭ подтвердили, что получили заявление Тегерана о готовности обогащать уран до уровня в 60%, передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы агентства Рафаэля Гросси.

В его заявлении говорится, что "Иран проинформировал агентство о том, что страна планирует начать обогащение урана до уровня 60% на своем объекте в Натанзе".

Ранее сообщалось, что Иран, начиная с 14 апреля, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.

Теги: #уран #обогащение #иран
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