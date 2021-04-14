В МАГАТЭ получили оповещение о планах Тегерана нарастить обогащение урана до 60%

В МАГАТЭ подтвердили, что получили заявление Тегерана о готовности обогащать уран до уровня в 60%, передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы агентства Рафаэля Гросси.

В его заявлении говорится, что "Иран проинформировал агентство о том, что страна планирует начать обогащение урана до уровня 60% на своем объекте в Натанзе".

Ранее сообщалось, что Иран, начиная с 14 апреля, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.