Amazon обеспечил прирост числа рабочих мест в крупных американских компаниях в 2020 году

Крупные американские компании в 2020 году зафиксировали чистый прирост количества рабочих мест, однако только благодаря значительному увеличению штата онлайн-ритейлера Amazon.com Inc., сообщает The Wall Street Journal.

Число рабочих в 286 компаниях, которые входят в расчет индекса S&P 500 и подали годовые отчеты в период с 1 июля по 31 марта, выросло примерно на 370 тыс. Эти данные касаются глобальных штатов, поскольку многие компании не раскрывают данных по числу рабочих мест в США.

Однако чистый прирост рабочих мест в прошлом году был бы невозможен без Amazon, которая увеличила свой глобальный штат на 500 тыс. рабочих мест, более 400 тыс. из которых - в США. При этом компания создала столько же рабочих мест, сколько 136 других проанализированных WSJ компаний вместе взятые.

"Наняв такое количество человек, мы не только смогли поставлять необходимые товары клиентам в сложный период, но и предоставили возможности тем, кто потерял работу или чьи рабочие часы были сокращены из-за COVID-19", - сказала старший вице-президент Amazon по кадровым ресурсам Бэт Галетти.

Компании не всегда поясняют причины изменения количества рабочих мест. PepsiCo Inc. в 2020 году увеличила штат на 9% в основном благодаря покупке активов, включая SodaStream International Ltd. Примерно 1,3 тыс. из 19 тыс. новых рабочих мест в Costco Wholesale Corp. приходится на приобретенное в прошлом году подразделение Costco Logistics, сказал главный финансовый директор компании Ричард Галанти.

Медианный рост числа рабочих мест в тех компаниях, которые увеличили штат, составил 6,6%. Количество рабочих мест в Facebook Inc. выросло почти на 14 тыс. (30%), в Biogen Inc. - на 1,7 тыс. (23%).

В то же время 133 проанализированных WSJ компании в прошлом году сократили свои штаты. Медианное снижение числа рабочих мест составило 5,1%. При этом десять компаний сократили 25% сотрудников или больше, 18 компаний ликвидировали по меньшей мере 10 тыс. рабочих мест каждая.

В некоторых случаях сокращение штатов было связано со сделками. Примерно 20% из 31 тыс. сотрудников General Electric Co. лишились работы в прошлом году из-за продажи некоторых активов компании.

Производитель алюминия Arconic Inc. до разделения бизнеса имел 41,7 тыс. сотрудников в 2019 году. По состоянию на 31 декабря 2020 года, образованные в результате разделения Howmet Aerospace Inc. и Arconic Corp. нанимали 19,7 тыс. и 13,4 тыс. человек соответственно.

Пандемия также вынудила некоторые компании сокращать рабочую силу. Штат Marriott International Inc. был урезан из-за снижения пребываний в отелях. После приостановки круизов Carnival Corp. сократила более трети членов экипажей круизных лайнеров, остальной штат компании был урезан на 14%.

Однако сокращение рабочих мест не всегда объясняется ухудшением финансовых показателей. Поставщик товаров для промышленности и строительства Fastenal Co. в прошлом году уменьшил штат на 7,2%, хотя чистая прибыль компании выросла на 8,6%, а доходность акций составила 36,6%. Главный финансовый директор Fastenal Холден Льюис отметил, что сокращения затронули в основном временный персонал, а постоянный штат уменьшился лишь на 2,5%.

На финансовых показателях Fastenal благоприятно сказалось то, что она поставляла защитные маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Долгосрочные тенденции также оказывали влияние на занятость. Производитель электромобилей Tesla Inc. в прошлом году создал около 22,7 тыс. рабочих мест, что превосходит число рабочих мест, сокращенных традиционными автопроизводителями Ford Motor Co. и General Motors Co.

Представитель GM заявил, что компания инвестирует в производство электромобилей и планирует создать около 2,2 тыс. рабочих мест в Мичигане и 1,4-1,7 тыс. в Онтарио по мере возобновления работы и трансформации некоторых заводов, некоторые из которых будут выпускать электромобили.