Экономика

17:54 13.04.2021

Суд перенес на 25 апреля рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

2 мин читать
Суд перенес на 25 апреля рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Хозяйственный суд Киева перенес на 25 апреля рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций финучреждения, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, к рассмотрению дела будет привлечен Кабинет министров Украины.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Судья Хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября 2020 года приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка. 

Северный апелляционный хозсуда в декабре 2020 года отменил решение о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

Теги: #приватбанк #суд #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:04 13.04.2021
Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского о санкциях против неё на конец мая

Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского о санкциях против неё на конец мая

16:09 13.04.2021
Корниенко считает законопроект о ликвидации ОАСК свидетельством верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы

Корниенко считает законопроект о ликвидации ОАСК свидетельством верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы

15:48 13.04.2021
Президентский законопроект о ликвидации ОАСК появился на сайте Рады, текст пока отсутствует

Президентский законопроект о ликвидации ОАСК появился на сайте Рады, текст пока отсутствует

14:43 13.04.2021
Минюст Украины привлечет советника для защиты НБУ от иска в США на $300 млн

Минюст Украины привлечет советника для защиты НБУ от иска в США на $300 млн

13:56 13.04.2021
Суд удовлетворил апелляцию группы Philip Morris International и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 1,18 млрд грн

Суд удовлетворил апелляцию группы Philip Morris International и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 1,18 млрд грн

12:15 13.04.2021
Суд перенес на 27 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решения хозсуда по искам НЗФ

Суд перенес на 27 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решения хозсуда по искам НЗФ

11:29 13.04.2021
Верховный суд отложил до 31 мая рассмотрение иска 112 канала о применении санкций

Верховный суд отложил до 31 мая рассмотрение иска 112 канала о применении санкций

14:39 12.04.2021
Польский суд решил не продлевать срок содержания под стражей экс-главы "Укравтодора" Новака

Польский суд решил не продлевать срок содержания под стражей экс-главы "Укравтодора" Новака

19:40 09.04.2021
Суд отменил все постановления окружного избиркома №87 о признании голосования на 5 участках недействительными – "Опора"

Суд отменил все постановления окружного избиркома №87 о признании голосования на 5 участках недействительными – "Опора"

14:48 09.04.2021
Суд в Одессе изменил меру пресечения Стерненко на круглосуточный домашний арест

Суд в Одессе изменил меру пресечения Стерненко на круглосуточный домашний арест

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

Fitch изменил прогноз по рейтингу Метинвеста с "негативного" на "стабильный"

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

Дорожники начали укладку финишного слоя покрытия на участке дороги М-12 в Черкасской области - части трассы М-30

Цена биткойна превысила $63 тыс. в преддверии IPO Coinbase

Единая е-система в сфере строительства вводит оповещения об использовании данных специалистов

"Энергоатом" может потребовать компенсацию у государства за выполнение ПСО по обеспечению э/э населения – Котин

Судостроительный завод "Океан" восстанавливает работоспособность сухого дока

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

Минрегион разработал проекты порядков определения стоимости строительства, проектных работ и их экспертизы

Срок эксплуатации большинства действующих энергоблоков украинских АЭС может быть продлен до 60 лет – "Энергоатом"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА