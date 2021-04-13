Суд перенес на 25 апреля рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Хозяйственный суд Киева перенес на 25 апреля рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций финучреждения, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, к рассмотрению дела будет привлечен Кабинет министров Украины.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Судья Хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября 2020 года приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

Северный апелляционный хозсуда в декабре 2020 года отменил решение о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.