Экономика

17:02 13.04.2021

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

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Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

Основными результатами первичных аукционов по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник накануне ожидаемого 15 апреля повышения учетной ставки НБУ стало дальнейшее падение объема продаж гривневых бумаг до 216 млн грн с 1,09 млрд грн неделю назад и 4,5 млрд грн двумя неделями ранее.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 6-мес. ОВГЗ снизилась с 8,68% три недели назад до 8,5%, а средневзвешенная – с 8,59% до 8,07%, тогда как ставки по 12-мес. и 20-мес. бумагам остались прежними – соответственно 10,75% и 11,1%.

В этот раз Минфину впервые не удалось разместить все выставленные на продажу 6-мес. бумаги: при традиционном ограничении предложения в 0,5 млрд грн их продажи составили 138,6 млн грн. Объем продаж 12-мес. бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз – до 285 млн грн сократился еще вчетверо – до 71,6 млн грн, а 20-мес. обрушился до 5,9 млн грн со 179,3 млн грн неделю назад.

Все 13 заявок, поданные на эти аукционы, были удовлетворены, тогда как от других плановых размещений гривневых ОВГЗ Минфин в этот день отказался, несмотря на предстоящие завтра погашения на 11,7 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 9,04% с 9,44% неделю назад при уменьшении средневзвешенного срока с 10 до восьми месяцев.

Помимо того Минфин разместил во вторник 22-мес. долларовые ОВГЗ на $49,2 млн под 3,9%, тогда как две недели назад по такой же ставке ему удалось $106,8 млн на 24 месяца. В то же время число заявок выросло более чем вдвое – до полусотни.

Теги: #овгз #минфин
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