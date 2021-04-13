Экономика

16:30 13.04.2021

Цена биткойна превысила $63 тыс. в преддверии IPO Coinbase

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Цена биткойна превысила $63 тыс. в преддверии IPO Coinbase

Курс биткойна продолжает бить рекорды в преддверии выхода на открытый рынок оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc.

Курс биткойна на 16:09 КВ составляет $62,93 тыс., что на 4,9% выше отметки на закрытие предыдущей сессии, по данным CoinDesk. Ранее в ходе торгов во вторник цена криптовалюты поднималась до рекордных $63,158 тыс.

За три месяца биткойн подорожал на 80%, за последний год - более чем в девять раз.

Coinbase проведет прямой листинг на бирже Nasdaq 14 апреля.

"Выход криптовалютной компании на открытый рынок - это важный момент, - отмечает со-основатель платформы криптовалютных кошельков Zumo Ник Джонс, которого цитирует агентство Bloomberg. - Это то, что позволяет пользователям считать более безопасной работу с криптовалютами и в целом повышает доверие к рынку".

Подъему рынка криптовалют способствует растущее их признание в мире традиционными платежными системами, включая Visa и PayPal, а также инвесторами. Goldman Sachs и Morgan Stanley ранее объявили, что будут предлагать своим состоятельным клиентам возможность инвестиций в биткойн и другие криптовалюты.

Американский чипмейкер Nvidia в понедельник заявил, что его выручка от выпуска специализированных чипов, предназначенных для майнинга криптовалют, в первом финансовом квартале (февраль-апрель) составит $150 млн, а не $50 млн, как ожидалось ранее.

Между тем не все эксперты ожидают дальнейшего подорожания криптовалют. Согласно результатам опроса глобальных фондовых управляющих, проведенного Bank of America, 74% считают рынок биткойнов "пузырем".

Капитализация рынка криптовалют в целом, согласно данным CoinGecko, составляет порядка $2,2 трлн, биткойна - $1,17 трлн.

Теги: #курс #биткойн
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