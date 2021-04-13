Единая е-система в сфере строительства вводит оповещения об использовании данных специалистов

Единая государственная электронная система в сфере строительства будет автоматически оповещать аттестованных специалистов об использовании их данных при подаче документов в органы Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

"Теперь аттестованные лица будут получать уведомление на e-mail сразу, как их данные подаются в органы ГАСК. В течение пяти дней специалисты смогут опровергнуть свое отношение к этой застройке. Это автоматически остановит регистрацию документов", – сообщила пресс-служба Минрегиона.

Недобросовестное использование данных специалистов может наносить ущерб их репутации, отмечается в сообщении. Кроме того, на таких лиц могут быть наложены штрафы, если на объекте выявлены нарушения.

Также при первом посещении е-системы специалисты могут просмотреть информацию обо всех объектах строительства до 6 июля 2020 года, где фигурируют их документы, и при необходимости обжаловать их регистрацию.