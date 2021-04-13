Экономика

16:15 13.04.2021

"Энергоатом" может потребовать компенсацию у государства за выполнение ПСО по обеспечению э/э населения – Котин

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"Энергоатом" может потребовать компенсацию у государства за выполнение ПСО по обеспечению э/э населения – Котин

НАЭК "Энергоатом" может обратиться к государству с требованием компенсации за отпущенную населению в рамках специальных обязательств (ПСО) электроэнергию, сообщил и.о. президента компании Петр Котин.

"Мы изучаем этот вопрос и будем принимать решение, чтоб истребовать компенсацию за выполнение ПСО, которое уже несем почти два года", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Котин отметил, что право на компенсацию имеет каждая госкомпания, на которую возлагаются специальные обязательства.

Как сообщалось, "Энергоатом" с 1 июля 2019 года поставляет электроэнергию для населения ГП "Гарантированный" покупатель по устанавливаемой правительством цене. Последний ее уровень – 150 грн/МВт-ч (ранее было 10 грн/МВт-ч и 566 грн/МВт-ч).

По словам Котина, задолженность "ГарПока" перед компанией составляет 7,1 млрд грн.

Как сообщалось, "Энергоатом в 1 квартале 2021 года ожидает получить около 1 млрд чистой прибыли.

Теги: #электроэнергия #псо #энергоатом
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