СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга и призвала законодательно ограничить такую комиссию для предупреждения монополизации рынка и развития теневой экономики, свидетельствует обращение СБУ к главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

"Имеющиеся в СБУ информация свидетельствует о формировании угроз нацбезопасности государства в банковской сфере в результате завышения комиссионного вознаграждения за эквайринг услуги и монопольного положения международных платежных систем MasterCard и Visa на указанном рынке", – указано в тексте документа, обнародованном советником комитета Александром Карповым в Facebook.

Согласно добращению, по данным Нацбанка, доля MasterCard и Visa составляет 67% и 32% операций соответственно, в то время как монопольным считается положение каждого субъекта хозяйствования, если на одном рынке не более трем таким субъектам принадлежит более 50%.

"Таким образом, согласно закону, положение двух указанных платежных организаций имеет все признаки монополии", – констатируется в сообщении.

Как сообщалось, представители бизнеса в конце марта предложили за три года снизить максимальный размер комиссии эквайринга до 1,4%, начиная со снижения до 1,8% в 2021 году и до 1,6% к 2022 году. В том числе максимальный размер комиссии интерчейндж до 1,2% в 2021 году, 1% – в 2022 году и 0,9% в 2023 году.

Ранее, в комитете Рады представители банков и платежных систем поддержали ограничение комиссий эквайринга для торговцев ставкой – 1%, ставок интерчейнджа – 0,5%, с начислением клиентам скидки 1%.

Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.