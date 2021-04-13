Экономика

12:42 13.04.2021

Минрегион разработал проекты порядков определения стоимости строительства, проектных работ и их экспертизы

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Минрегион разработал проекты порядков определения стоимости строительства, проектных работ и их экспертизы

Министерство развития громад и территорий Украины проводит в электронном режиме консультации с общественностью относительно проектов приказов об утверждении порядка определения стоимости строительства, а также проектных работ и экспертизы проектной документации.

Согласно объявлению министерства о консультациях от 9 апреля, приказы будут направлены на приведение сметной нормативной базы по ценообразованию в строительстве в соответствие с действующим законодательством, согласно которому формирование, утверждение и проверку соблюдения сметных норм при расчете стоимости объектов с привлечением бюджетных средств, государственных и коммунальных предприятий и за кредиты, выданные под госгарантии, осуществляет Минрегион.

Отмечается, что утверждение порядков позволит упростить процедуры определения стоимости объектов строительства и процедуры расчетов с подрядчиками, а также сократит время на разработку проектной документации, проведения ее экспертизы.

Теги: #недвижимость #строительство #минрегион
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