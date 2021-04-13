Экономика

12:15 13.04.2021

Суд перенес на 27 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решения хозсуда по искам НЗФ

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Суд перенес на 27 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решения хозсуда по искам НЗФ

Северный апелляционный хозяйственный суд перенес рассмотрение апелляций ПриватБанка на решение Хозяйственного суда города Киева о признании прекращенными всех обязательств АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) перед банком, сообщила пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Согласно сообщению, заседание перенесено на 27 апреля 2021 года.

Как сообщалось, хозсуд 22 января 2021 года признал прекращенными все обязательства НЗФ.

Согласно определению суда, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, речь идет о возобновляемой кредитной линии в объеме в $14 млн, которую банк предоставил НЗФ 2 февраля 2009 года со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года и которая упомянута в иске банка в США к его экс-владельцам.

Отмечается, что ПриватБанк подал в Канцлерский суд штата Делавэр иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.

Помимо этого, в "американском" иске, согласно тексту определения суда, утверждается, что НЗФ причастно к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, которое предусматривало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.

НЗФ в свою очередь указывает, что поскольку любые обязательства между ним и ПриватБанком, обусловленные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.

ПриватБанк отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, к нарушению или оспариванию прав НЗФ и соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору, однако хозсуд Киева встал на сторону истца.

Теги: #нзф #приватбанк #суд
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