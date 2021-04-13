Экономика

12:12 13.04.2021

Шмыгаль поручил разработать модель обеспечения общественных интересов в работе рынка газа

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Шмыгаль поручил разработать модель обеспечения общественных интересов в работе рынка газа

Разработать оптимальную модель обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа поручил профильным министерствам и ведомствам премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Провели совещание с представителями Минэнерго, Минфином, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз" по обеспечению бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решения долговых проблем, которые накапливались годами. Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - написал Шмыгаль в "Телеграм-канале" во вторник.

Кроме того, премьер отметил, что идет работа над концепцией, чтобы города и коммунальные предприятия теплокоммунэнерго были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически получали ресурс на следующую зиму.

 

Теги: #шмыгаль #газ #кабмин
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