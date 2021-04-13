Экономика

12:00 13.04.2021

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

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Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

Курс биткойна продолжает бить рекорды, торгуется выше отметки в $62000 в преддверии выхода на открытый рынок оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc.

Как сообщалось, Coinbase выйдет на публичный рынок с помощью процедуры прямого листинга 14 апреля.

Согласно данным CoinDesk на 11:45 КВ, курс биткойна составляет $62415, что на 4% выше стоимости криптовалюты на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов курс биткойна поднимался до отметки в $62724, за последний год он вырос в девять раз.

"Выход криптовалютной компании на открытый рынок - это важный момент", - отмечает со-основатель платформы криптовалютных кошельков Zumo Ник Джонс.

"Это то, что позволяет пользователям считать более безопасной работу с криптовалютами и в целом повышает доверие к рынку", - приводит слова Джонса агентство Bloomberg.

Подъему рынка криптовалют способствует растущее их признание в мире традиционными платежными системами, включая Visa и PayPal, а также инвесторами. Goldman Sachs и Morgan Stanley ранее объявили, что будут предлагать своим состоятельным клиентам возможность инвестиций в биткойн и другие криптовалюты.

Между тем в понедельник американский чип-мейкер Nvidia заявил, что ее выручка от выпуска специализированных чипов, предназначенных для майнинга криптовалют, в первом финансовом квартале (февраль-апрель) составит $150 млн, а не $50 млн, как ожидалось ранее.

Капитализация рынка криптовалют в целом, согласно данным CoinGecko, составляет порядка $2,2 трлн, биткойна - $1,17 трлн.

Теги: #курс #биткойн
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