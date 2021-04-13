"Укрзализныця" из-за низкого спроса временно отменяет 3 поезда в Закарпатскую область

АО "Укрзализныця" (УЗ) внесло изменения в расписание движения поездов дальнего сообщения.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в частности, добавлены в расписание поезда №77/78 Харьков-Мариуполь, №119/120 Львов-Запорожье, №719/720 Харьков-Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная-Киев (по четным дням недели).

При этом, в связи с низким спросом во время карантина, УЗ решила временно отменить следующие поезда: с 13 апреля - №29/30 Киев-Ужгород (курсировало шесть из девяти вагонов, наполненность на 11-25 апреля - 2%) и №5/6 Ужгород–Херсон (шесть вагонов из десяти, наполненность на 11-25 апреля - менее 1%); с 14 апреля - №243/244 Киев-Рахов (11 вагонов из 18, наполненность на 11-25 апреля - 7%).

"Укрзализныця" отмечает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета, а также сообщает о наличии широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса во львовском направлении. Кроме этого, УЗ уже восстановила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Компания также добавила, что в связи с экономической необоснованностью с текущей недели изменяется периодичность курсирования поездов №773/774 Киев-Шостка и №781/782 Киев-Черкассы (три рейса в неделю вместо пяти).

"Укрзализныця" мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышение спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - указано в сообщении.