На трассе Татаров-Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области отремонтируют три моста

На автодороге Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (Ивано-Франковская обл.) по программе "Большое строительство" в целом будут отремонтированы три моста, сообщает Ивано-Франковская областная государственная администрация.

По данным ОГА, в настоящее время активные работы проходят на мосту через р. Лючка в с.Стопчатов (Косовский р-н). Здесь завершается армирование монолитной плиты, обустраиваются подходы к мосту. Для обеспечения работ движение автотранспорта организовано через временный объездной мост.

Кроме того, для капитального ремонта 12-метрового арочного моста в Стопчатове начато изготовление проектно-сметной документации. Как сообщают в ОГА, сейчас этот мост не соответствует требованиям по грузоподъемности и габаритам.

Работы также ведутся на мосту через р. Мачура в пос. Ворохта. Отмечается, что этот мост был построен в 1968 году, последнее его обследование выявило многочисленные дефекты и повреждения.

Как только позволят погодные условия, на построенном временном объездном мосту и на подходах к нему будет осуществлено асфальтобетонное покрытие, после чего старый мост демонтируют и приступят к строительству нового моста длиной 18,5 м.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2021 году восстановить 150 мостов.