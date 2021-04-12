Экономика

20:24 12.04.2021

Uber зафиксировала рекордный спрос на поездки в марте

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Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, зафиксировала рост спроса на поездки в марте на фоне расширения вакцинации от COVID-19 в США.

Как говорится в сообщении Uber, валовый объем заказов в прошлом месяце увеличился до максимального уровня за 12-летнюю историю компании. При этом месячные показатели в сегменте такси стали лучшими с марта 2020 года.

Этот сегмент сильно пострадал с началом пандемии коронавируса в прошлом году, когда спрос на поездки упал из-за ограничений, введенных с целью сдерживания инфекции, отмечает CNBC.

По сообщению компании, по мере роста темпов вакцинации населения в США потребительский спрос на услуги такси восстанавливается быстрее, чем доступность водителей. При этом потребительский спрос на услуги доставки по-прежнему превышает доступность курьеров.

Uber по-прежнему рассчитывает выйти на прибыльный уровень по показателю скорректированной EBITDA в текущем году. Однако она может понести большие расходы в первом квартале, связанные с урегулированием дела о правах водителей компании Великобритании.

В середине марта Uber наделила порядка 70 тыс. своих водителей в Великобритании статусом сотрудников компании, что дало им право на оплачиваемый отпуск и пенсионные отчисления. Эти изменения были приняты после того, как компания в феврале проиграла судебную тяжбу в стране по поводу статуса водителей, начавшуюся еще в 2016 году.

Акции Uber дорожают на 3,7% на торгах в понедельник. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 17,1% и составляет около $107,3 млрд.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Украину.

Теги: #uber
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