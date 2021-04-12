"Астарта" в 2020г увеличила EBITDA на 45,6%

Агрохолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в 2020 году увеличил чистую прибыль в 5,1 раза – до EUR8,61 млн, а EBITDA – на 45,6%, до EUR113,42 млн.

Как говорится в годовом отчете компании в понедельник, ее выручка сократилась на 7,2% – до EUR415,63 млн.

"Мы завершили оптимизацию активов по производству сахара за счет концентрации производства на основных сахарных заводах и продажи непрофильных активов, чтобы высвободить внутренние ресурсы для более эффективного управления производственными и логистическими затратами на основных сахарных заводах", – прокомментировал результаты минувшего года основатель и CEO "Астарты" виктор Иванчик.

Он добавил, что компания также укрепила свой баланс за счет погашения большей части банковского долга, чтобы восстановить гибкость в отношении будущего распределения капитала.