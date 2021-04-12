Экономика

18:29 12.04.2021

Минагрополитики разрабатывает законодательные инициативы по поддержке винодельческой отрасли

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Минагрополитики разрабатывает законодательные инициативы по поддержке винодельческой отрасли

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с корпорацией "Укрвинпром" разрабатывает законодательные инициативы по развитию отрасли, в том числе программы дешевых кредитов для развития виноделия, госпрограммы по увеличению площадей виноградников, решению вопросов долгосрочной аренды земельных участков для виноделов, сообщил глава ведомства Роман Лещенко в Facebook в понедельник.

"Я отстаиваю выход на новые экспортные рынки, реально оцениваю наши возможности и характер подготовительной работы. Поэтому постепенно повышаем градус и беремся за поддержку отрасли, которую нужно сделать прежде всего конкурентной в Украине", - написал он.

По данным министра, ставка акцизного налога на игристое вино в Украине в настоящее время составляет 11,65 грн за 1 литр, что в разы выше, чем во французской Шампани (2,99 грн. за 1 литр). Он уточнил, что такой размер акциза существенно влияет на конкурентоспособность украинского вина, особенно с учетом того, что во многих странах мира и ЕС введена нулевая ставка акцизного налога на игристые вина.

"Накладывается также чрезмерный импорт иностранной винодельческой продукции и украинская привычка считать, что у соседа "трава зеленее". Вот и обходят покупатели полки с украинским вином. Именно так, дополнительный фактор регресса, на мой взгляд, кроется в том, что мы привыкли доверять иностранной качества, а отечественную продукцию воспринимать как "недо-", - считает министр.

Он отметил, что украинское вино обладает приемлемым качеством, а его стоимость зависит от законодательной и налоговой нагрузки на отрасль. Лещенко уточнил, что Украине нужно укрепить винодельческую отрасль внутри страны, а далее расширять географию экспорта.

Глава Минагрополитики заявил, что одним из первых шагов для дерегуляции отрасли и поддержки виноделов были зарегистрированные в парламенте законопроекты №5306 и №5307, предлагающие отменить акцизные марки для вин без добавления спирта и разблокировать государственную поддержку отрасли.

Министр сообщил, что лично подписал соглашение о сотрудничестве министерства с официальной совещательной организацией Минагрополитики по вопросам развития виноградарства и виноделия - корпорацией "Укрвинпром". По его данным, в ближайшее время на рассмотрение правительства будут вынесены законодательные инициативы по поддержке винодельческой отрасли.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле расширил порядок финансовой поддержки сельхозпроизводителей шестью новыми госпрограммами суммарным объемом 500 млн грн, в числе которых направления, стимулирующие производство гречихи и картофеля.

На господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов (всего 357,8 тыс. га) - 240 млн грн; на господдержку обрабатывающих мелиорированную землю с/х производителей - 50 млн грн; на господдержку производителей органической продукции - 50 млн грн; на господдержку производителей картофеля (до трети которого ежегодно теряется из-за отсутствия картофелехранилищ) - 60 млн грн; на бюджетные субсидии производителям гречихи – 50 млн грн (из расчета 3,5 тыс. грн на 1 га посевов.

 

Теги: #лещенко #вино #минагрополитики
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