Экономика

17:49 12.04.2021

Курс гривни на межбанке в понедельник ослабился до 27,95 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в понедельник ослабился до 27,95 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник ослабился до 27,95 грн/$1 с 27,92 грн/$1 в предыдущий рабочий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,94-27,96 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в понедельник ослабился до 27,93 грн/$1 с 27,92 грн/$1 в пятницу.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 13 апреля – до 27,9335 грн/$1 с 27,9094 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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