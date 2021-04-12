Экономика

16:55 12.04.2021

Молоко и молочные продукты фальсифицируют чаще всего – Госпродпотребслужба

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Молоко и молочные продукты фальсифицируют чаще всего – Госпродпотребслужба

Чаще всего фальсифицировали среди пищевых продуктов в первом квартале 2021 года молоко и молочные продукты (особенно сливочное масло), а самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла - наличие жиров немолочного происхождения, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей на сайте в понедельник.

По данным ведомства, второй распространенный тип нарушений в нынешнем году - несоответствие маркировки пищевых продуктов.

Госпродпотребслужба уточнила, что с начала года провела 85 плановых и 2,9 тыс. внеплановых проверок. По их итогам из оборота изъято более 31 тонны продуктов, в том числе 6 тонн молока и молочных продуктов; 4,7 тонн рыбы; 3,3 тонны мяса птицы; 2 тонны мяса и мясопродуктов. Ведомство приняло 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов, в правоохранительные органы передало 11 дел и выписало штрафов нарушителям на сумму свыше 1,6 млн грн.

"Продукты питания, которые покупают украинские потребители, должны быть безопасными и отвечать всем законодательным нормам и требованиям. Мы должны защитить потребителей. Работа в этом направлении будет только усиливаться", - подытожила глава ведомства Владислава Магалецкая.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба в марте ввела единый стандарт качества сырого молока, в рамках которого запущен "Молочный модуль" - программное обеспечение для автоматического сбора результатов исследований молочного сырья.

По данным Магалецкой, "Молочный модуль" ведет подсчет уровня общего бактериального загрязнения (ОБЗ) и количества соматических клеток (КСК) в молочном сырье. К программе контроля сырого молока привлечены хозяйства-производители молока и пункты его заготовки в девяти областях Украины. Проект уже реализуется в Харьковской, Винницкой, Николаевской и Полтавской областях, к его запуску готовы Хмельницкая, Донецкая, Днепропетровская, Киевская, Волынская и Сумская области.

Теги: #молочные_продукты #фальсификат
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