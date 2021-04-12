Экономика

16:01 12.04.2021

Плавучий кран компании "Нибулон" перегрузил на экспорт 10 млн тонн с/х продукции за 8 лет

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Плавучий кран компании "Нибулон" перегрузил на экспорт 10 млн тонн с/х продукции за 8 лет

Самоходный плавучий кран "Святой Николай" компании "Нибулон" (Николаев) перегрузил с 2013 года на экспорт 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции, обработав около 600 судов, сообщил зернотрейдер в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что с началом работы плавкрана компания получила возможность отказаться от услуг сторонних организаций в погрузочных работах. В настоящее время флот зернотрейдера, состоящий из 85 судов различного класса и назначения (в т.ч. четырех самоходных и несамоходных плавучих кранов), полностью обеспечивает его потребности в перевалочных мощностях.

"Нибулон" уточнил, что в 2013/2014 маркетинговом году (МГ), когда "Святой Николай" уже работал в полную силу, перевалка на экспорт непосредственно на рейде выросла в 2,5 раза. С начала 2020/2021 МГ плавкран уже перегрузил около 950 тыс. тонн зерна. Помимо того, последние три МГ стали лучшими в экспортной истории компании, а в 2019/2020 МГ зернотрейдер суммарно перевалил 4,9 млн тонн зерновых.

По данным компании, "Святой Николай", длина которого 52 м, ширина 23 м, максимальная скорость 8 узлов, был построен в 2013 году на румынском судостроительном заводе SNC. Судно с грейферным краном Liebherr грузоподъемностью в 45 тонн и общей производительностью перегрузки до 20 тыс. тонн в сутки, оснащено электродвигателями, винторулевыми колонками и дизель-генераторами от ведущих мировых производителей (Volvo, Penta, АВВ, Schottel).

Помимо этого "Нибулон" построил на собственном судостроительно-судоремонтном заводе еще два несамоходных плавучих крана: "Нибулоновец" и "Нибулоновец-2" с немецким оборудованием Terex Fuchs. Также флот компании усилился в 2019 году с введением в эксплуатацию кранового судно класса "река-море" - 140-метрового самоходного плавкрана Nibulon Max, благодаря которому технические возможности компании по перевалке только на рейде выросли до 6 млн тонн.

Как сообщалось, "Нибулон" является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, мощности хранения 2,25 млн тонн и флот из 82 ед. (из них 23 буксира), а также Николаевский судостроительный завод. "Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины и экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира.

Флот компании "Нибулон" в период навигации 2020 года перевез рекордные 4,14 млн тонн грузов, превысив на 8,9% показатель 2019 года (3,8 млн тонн).

Теги: #нибулон #кран
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