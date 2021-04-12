Экономика

14:48 12.04.2021

Порошенко задекларировал более 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust

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Порошенко задекларировал более 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название – Rothschild Trust Schweiz AG), соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно ей, дивиденды в размере Порошенко получил от швейцарской компании 31 марта этого года.

Кроме того, экс-президент внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке (МИБ), которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.

Как сообщалось, в 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации "Рошен".

За 2020 год лидер "Европейской солидарности" задекларировал 222 млн грн доходов, из которых 214 млн - дивиденды, 7 млн - проценты по депозитам в МИБ, 0,5 млн грн – зарплата в Верховной Раде.

Порошенко держал на счетах в МИБ $3,09 млн, EUR0,04 млн и 0,33 млн грн, а также наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн.

 

Теги: #rothschild #порошенко #дивиденды
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