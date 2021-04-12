Объем строительства жилья вырос на 10-20% с начала года – FIMA

Объем строительства жилья в Украине в зависимости от региона за первый квартал 2021 года возрос на 10-20% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

"Мы проанализировали десятки объектов жилья, работающих с ФФС. Рост активности есть во всех регионах, наиболее заметный - во Львовской области, где объем строительства возрос более чем на 20%", - сказала она Волковская.

Исследование FIMA базируется на онлайн-опросе управителей фондов финансирования строительства (ФФС), проведенного в первой декаде апреля.

По словам Волковской, несмотря на опасения, новогодние праздники, адаптивный карантин и, наконец, локдаун не оказали существенного негативного влияния на строительство и продажи жилья в стране.

Согласно опросу, 40% респондентов сообщили о росте объема строительных работ более чем 20%, 10% - о 20%-ном росте, 20% - о 10%-ном. Лишь 10% сообщили о снижении до 10%.

"Уровень продаж в целом не изменился, хотя в некоторых регионах показал рост 10%", - добавила Волковская.

Ассоциация по управлению финансами и инвестициями (FIMA) создана в мае 2020 года в связи со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию функций государственного управления рынков финансовых услуг". Объединяет 37 компаний-управителей фондов ФФС в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске и Харькове.