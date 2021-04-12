Экономика

13:26 12.04.2021

Кабмин выделил 55,4 млн грн медучреждениям НАМН на борьбу с COVID-19

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Кабмин выделил 55,4 млн грн медучреждениям НАМН на борьбу с COVID-19

Из спецфонда госбюджета Кабинет министров Украины выделил Национальной академии медицинских наук (НАМН) 55,4 млн грн для предоставления стационарной помощи пациентам с COVID-19.

Соответствующее постановление №330 от 31 марта 2021 года обнародовано на сайте правительства.

Средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты, лексредств и медизделий, а также на доплату медработникам (14,89 млн грн).

Помимо этого, правительство утвердило порядок использования средств, согласно которому перечень госучреждений НАМН, которые определены для госпитализации пациентов с COVID-19, утверждается руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации медико-биологического характера государственного уровня. При этом учреждения должны предоставить не менее 40 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Теги: #covid_19 #средства #намн
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