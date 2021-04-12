Госпродпотребслужба не выявила нарушений противоэпидемических мер сетью АТБ – Ляшко

Госпродпотребслужба в ходе проверки сети "АТБ" не выявила нарушений противоэпидемических мер, сообщил об итогах проверки заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"По итогам проверки было выяснено, что внутреннего распоряжения, которое бы разрешало посетителям находиться в торговых помещениях сети без средств индивидуальной защиты, не существует. Все посетители и персонал должны придерживаться действующих санитарных норм и правил. Если кто-то из сотрудников разрешает заходить в зал, не надевая маску, обязательно сообщайте о таком факте на "горячую линию" сети "АТБ" или правоохранительным органам", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Ляшко отметил, что действующее законодательство запрещает запускать людей в магазины без масок и обслуживать их на кассе.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба проверяла информацию о том, что сеть "АТБ" внутренним распоряжением отменила запрет пускать в ее магазины людей без масок.