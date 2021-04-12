Экономика

12:59 12.04.2021

Минэкономики намерено обязать операторов рынка за 10 дней информировать Госпродпотребслужбу о ввозе торговых образцов

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Министерство экономики Украины намерено обязать операторов рынка за 10 дней информировать Госпродпотребслужбу о ввозе продуктов, которые ввозятся в качестве торговых образцов или объектов научных исследований, свидетельствует проект соответствующего приказа на сайте министерства.

"В соответствии с приказом ввоз в Украину продуктов как торговых образцов или объектов исследований будет происходить по заявительному принципу. Операторы рынка должны будут не позже чем за 10 дней до ввоза продуктов в Украину информировать Госпродпотребслужбу о цели их ввоза", – указало министерство в сообщении на сайте.

Приказ вступит силу после его официальной публикации, добавили в Минэкономики.

 

Теги: #минэкономики
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