Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ в 1,8 раза

Украина с 19 октября 2020 года по 11 апреля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 1,8 раза (на 12,85 млрд куб. м) – до 15,595 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в октябре отбор из хранилищ составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре – 1,8 млрд куб. м, в декабре – 2,8 млрд куб. м, в январе – 2,6 млрд куб. м, в феврале – 2,9 млрд куб. м, в марте – 2,2 млрд куб. м, 1-11 апреля – 0,4 млрд куб. м.

Отбор газа 11 апреля этого года осуществлялся только из четырех ПХГ Украины, поднято – 32,42 млн куб. м. В 2020 году в этот день в ПХГ было наоборот закачано 33,84 млн куб. м газа.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 27,5% – с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м. В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).