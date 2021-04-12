Экономика

10:31 12.04.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" определил поставщика основного оборудования для нового онкоцентра

3 мин читать
"ArcelorMittal Кривой Рог" определил поставщика основного оборудования для нового онкоцентра

Запорожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) отобрал на тендере поставщика линейных ускорителей - основного радиологического оборудования для нового онкоцентра.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, два линейных ускорителя Versa HD изготовит по спецзаказу для криворожских онкологов компания Elekta Ltd. (Великобритания), ведущий мировой разработчик технологий в борьбе с раком.

На приобретение двух аппаратов нового поколения АМКР направит около EUR4,2 млн. В настоящее время согласовываются условия импорта дорогостоящего оборудования с официальным представителем компании-производителя.

Уточняется, что современные линейные ускорители объединяют в себе новейшие методики лечения, такие как стереотаксическая лучевая терапия (SBRT) и стереотаксическая радиохирургия (SRS).

Пресс-служба напоминает, что, согласно меморандуму о сотрудничестве между комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Днепропетровской ОГА и облсоветом, горсоветом Кривого Рога, ArcelorMittal инвестирует в новый онкологический центр EUR15 млн.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций Артем Филипьев констатировал: строительство новой онкобольницы в Кривом Роге - один из самых масштабных социальных проектов, который реализует в Украине частный бизнес.

"Появление современного лечебно-диагностического центра в Депропетровской области позволит поднять уровень лечения онкозаболеваний в Украине на ступень выше", - отметил он.

В свою очередь медицинский директор КП "Криворожский онкологический диспансер" Днепропетровского облсовета Александр Медведков указал на продолжение реализации инициативы президента Украины по созданию современного онкоцентра в Кривом Роге, который будет обслуживать как жителей города, так и прилегающих четырех сельских районов – это около 25% населения области.

"Поликлиника построена из расчета на 172 посещения в день. Ежегодно количество посещений растет и сейчас приближается более чем к 250 посещениям в день. Поэтому новый корпус будет построен в расчете на 300 человек. АМКР пытается создать благоприятные условия, чтобы проект реализовался быстро и качественно", - сказал Медведков.

Завотделением лучевой терапии КП "Криворожский онкологический диспансер" Днепропетровского облсовета Жанна Тарелка поблагодарила АМКР, указав на преимущество современных технологий в лечении онкозаболеваний. "Приобретение современного радиологического оборудования для криворожского онкоцентра позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи онкологическим больным", - сказала она.

Как сообщалось, АМКР осенью 2019 года поддержал инициативу президента по сооружению нового корпуса онкодиспансера в Кривом Роге. 5 октября 2019 года подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве. В октябре-2020 был представлен концептуальный проект строительства онкоцентра, подготовленный немецкой компанией Drees & Sommer. АМКР оплатил стоимость услуг по разработке концептуального проекта в полном объеме. Общая сумма расходов составила более EUR1 млн.

В марте-2021 выполнена адаптация концептуального проекта к украинскому законодательству. Услугу предоставило ООО "АрхКонцепт" - на эти цели предприятие направило 892,5 тыс. грн. В том же месяце завершились тендерные процедуры по определению поставщика оборудования от Elekta Ltd., был определен срок их поставки.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 06.04.2021
Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в марте увеличился – мониторинг

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в марте увеличился – мониторинг

09:30 30.03.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

18:45 29.03.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г получил прибыль 741 млн грн, намерен направить на дивиденды 9,61 млрд грн

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г получил прибыль 741 млн грн, намерен направить на дивиденды 9,61 млрд грн

23:04 28.03.2021
Волынец: Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" 30 марта проведут крупную акцию протеста за существенное повышение зарплаты

Волынец: Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" 30 марта проведут крупную акцию протеста за существенное повышение зарплаты

11:16 26.03.2021
Госэкоинспекция в суде требует прекратить строительство нового хвостохранилища на "ArcelorMittal Кривой Рог" без разрешений

Госэкоинспекция в суде требует прекратить строительство нового хвостохранилища на "ArcelorMittal Кривой Рог" без разрешений

17:17 23.03.2021
Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" начинают акции за существенное повышение зарплаты

Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" начинают акции за существенное повышение зарплаты

16:33 11.03.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 100 млн грн на соцпроекты в Кривом Роге

"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 100 млн грн на соцпроекты в Кривом Роге

19:20 09.03.2021
Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

00:49 09.03.2021
Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Роге

Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Роге

16:50 03.03.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" рассматривает возможности выпуска еврооблигаций в 2021г

Головная компания "Нафтогаза" в 2020г получила чистый убыток 17,3 млрд грн - СМИ

"Укрзализныця" завершила 2020г с чистым убытком 11,9 млрд грн - финотчет

Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране Украинской фондовой биржи

ПОСЛЕДНЕЕ

Размещение акций футбольного клуба "РНК Верес" стартует с номинала

Зеленский завершил формирование нового состава НКЦБФР

Послы стран G7 заявили Шмыгалю о важности выполнения условий программы МВФ и макрофинансовой помощи ЕС

Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Правительство одобрило "Укравтодору" новые госгарантии на 10 млрд грн

"Укрзализныця" рассматривает возможности выпуска еврооблигаций в 2021г

Украина за 3 мес. сократила экспорт ЖРС на 4,8%, но нарастила выручку почти вдвое

Головная компания "Нафтогаза" в 2020г получила чистый убыток 17,3 млрд грн - СМИ

Головная компания "Нафтогаза" в 2020г получила чистый убыток 17,3 млрд грн - СМИ

BlaBlaCar построит в Украине инжиниринговый хаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА