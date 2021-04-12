"ArcelorMittal Кривой Рог" определил поставщика основного оборудования для нового онкоцентра

Запорожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) отобрал на тендере поставщика линейных ускорителей - основного радиологического оборудования для нового онкоцентра.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, два линейных ускорителя Versa HD изготовит по спецзаказу для криворожских онкологов компания Elekta Ltd. (Великобритания), ведущий мировой разработчик технологий в борьбе с раком.

На приобретение двух аппаратов нового поколения АМКР направит около EUR4,2 млн. В настоящее время согласовываются условия импорта дорогостоящего оборудования с официальным представителем компании-производителя.

Уточняется, что современные линейные ускорители объединяют в себе новейшие методики лечения, такие как стереотаксическая лучевая терапия (SBRT) и стереотаксическая радиохирургия (SRS).

Пресс-служба напоминает, что, согласно меморандуму о сотрудничестве между комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Днепропетровской ОГА и облсоветом, горсоветом Кривого Рога, ArcelorMittal инвестирует в новый онкологический центр EUR15 млн.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций Артем Филипьев констатировал: строительство новой онкобольницы в Кривом Роге - один из самых масштабных социальных проектов, который реализует в Украине частный бизнес.

"Появление современного лечебно-диагностического центра в Депропетровской области позволит поднять уровень лечения онкозаболеваний в Украине на ступень выше", - отметил он.

В свою очередь медицинский директор КП "Криворожский онкологический диспансер" Днепропетровского облсовета Александр Медведков указал на продолжение реализации инициативы президента Украины по созданию современного онкоцентра в Кривом Роге, который будет обслуживать как жителей города, так и прилегающих четырех сельских районов – это около 25% населения области.

"Поликлиника построена из расчета на 172 посещения в день. Ежегодно количество посещений растет и сейчас приближается более чем к 250 посещениям в день. Поэтому новый корпус будет построен в расчете на 300 человек. АМКР пытается создать благоприятные условия, чтобы проект реализовался быстро и качественно", - сказал Медведков.

Завотделением лучевой терапии КП "Криворожский онкологический диспансер" Днепропетровского облсовета Жанна Тарелка поблагодарила АМКР, указав на преимущество современных технологий в лечении онкозаболеваний. "Приобретение современного радиологического оборудования для криворожского онкоцентра позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи онкологическим больным", - сказала она.

Как сообщалось, АМКР осенью 2019 года поддержал инициативу президента по сооружению нового корпуса онкодиспансера в Кривом Роге. 5 октября 2019 года подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве. В октябре-2020 был представлен концептуальный проект строительства онкоцентра, подготовленный немецкой компанией Drees & Sommer. АМКР оплатил стоимость услуг по разработке концептуального проекта в полном объеме. Общая сумма расходов составила более EUR1 млн.

В марте-2021 выполнена адаптация концептуального проекта к украинскому законодательству. Услугу предоставило ООО "АрхКонцепт" - на эти цели предприятие направило 892,5 тыс. грн. В том же месяце завершились тендерные процедуры по определению поставщика оборудования от Elekta Ltd., был определен срок их поставки.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".