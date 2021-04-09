Экономика

20:51 09.04.2021

Правительство одобрило "Укравтодору" новые госгарантии на 10 млрд грн

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Правительство одобрило "Укравтодору" новые госгарантии на 10 млрд грн

Правительство Украины утвердило предоставление в 2021 году Агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") государственные гарантии на 10 млрд грн и перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии.

Согласно постановлению Кабинета министров №327 от 2 апреля, обнародованному в пятницу, "Укравтодор" может привлекать займы под эти госгарантии на срок до 15 лет, а процентная ставка и другие их условия будут определяться в кредитном договоре или решении об эмиссии облигаций по согласованию с Минфином.

Этим же постановлением правительство утвердило новую редакцию паспорта Государственной целевой экономической программы автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы, Согласно ей, в этом году бюджетное финансирование сократится до 56,81 млрд грн с 96,03 млрд грн в прошлом году, а в следующем оно снизится до 47,65 млрд грн.

Общий объем финансирования в этом году будет уменьшен до 85,25 млрд грн со 115,73 млрд грн в прошлом году с ростом в следующем году до 92,86 млрд грн за счет увеличения других источников финансирования, в том числе средств инвесторов: до 39,02 млрд грн с 12,93 млрд грн в прошлом году и 24,04 млрд грн в этом.

Средства международных финансовых организаций в этом году сократятся до 4,41 млрд грн с 6,77 млрд грн в прошлом году, но в следующем частично восстановятся – до 6,18 млрд грн.

В этом году расходы госбюджета на выполнение долговых обязательств "Укравтодора" увеличатся до 14,76 млрд грн с 5,61 млрд грн в прошлом, но в следующем сократятся до 7,48 млрд грн.

Обновленная программа предусматривает увеличение строительства новых дорог в этом году до 36,5 км и в следующем до 194,8 км с 30,9 км в прошлом, а также рост реконструкции дорог до 123,7 км в этом году и 201,6 км в следующем году с 49,5 км в прошлом. Остальное приходится на капитальный и средний ремонт.

Как сообщалось, правительство Украины в 2020 году предоставило "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн. В частности, "Укравтодор" 28 апреля получил госгарантию на 19,274 млрд грн, 18 декабря - на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.

Согласно данным про общую сумму государственного и гарантированного государством долга за 2020 год, "Укравтодор" разместил 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре. Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство автодорог привлекло 14,36 млрд грн средств.

Помимо того в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн.

По данным "Укравтодора", 12-месячные облигации выкупил Укрэксимбанк: на 5,782 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года.

В декабре госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд от Ощадбанка.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

Теги: #укравтодор #госгарантии
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