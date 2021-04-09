Дефицита продуктов и значительных колебаний цен на внутреннем рынке не наблюдается – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины проводит ежедневный мониторинг цен на 21 позицию продуктов питания, и констатирует, что никакого дефицита продуктов или значительных ценовых колебаний внутреннем рынке не наблюдается, сообщается на сайте ведомство в пятницу.

Минэкономики, ссылаясь на данные ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), отметило, что мировые и украинские цены на продовольствие растут из-за объективных факторов десятый месяц подряд.

Ведомство уточнило, что совместно с Кабинетом министров Украины применяет взвешенную политику для обеспечения стабильных цен и наличия достаточного количества продуктов на продовольственном рынке.

Министерство отметило ранее достигнутую в формате меморандума договоренность о стабильности запасов базового сырья (пшеницы, кукурузы и других зерновых) с трейдерами и переработчиками. По данным ведомства, проблем с физическим наличием продуктов питания нет, а все участники рынка придерживаются меморандума.

Помимо того, Минэкономики сообщило о сделанном совместно с профильными ассоциациями, компаниями-производителями и торговыми сетями заявлении относительно цен на основные продукты питания (мука, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар). Ведомство отметило, что "Ритейлеры Украины", "Союз птицеводов Украины", "Укролияпром", "Укрсахар", "Мукомолы Украины", "Всеукраинская ассоциация пекарей", объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" и Европейская Бизнес Ассоциация сделали публичные заявления о принятии необходимых мер для стабилизации цен на продтовары социального сегмента.

Минэкономики напомнило о выдаче лицензий в начале марта на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца, что составляет 10% годового внутреннего потребления. Ведомство уточнило, что рассматривает вопрос выдачи лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца, помимо завезенных в феврале-марте 40 тыс. тонн сахара по нулевой ставке пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Кроме того, министерство сообщило о расширении программ господдержки для стимулирования производства гречки и картофеля путем выделения бюджетных субсидий аграриям из расчета на единицу обрабатываемых угодий для гречки, и поддержку производителей картофеля. Минэкономики уточнило, что данная программа позволит стабилизировать цены на эти продукты.

Ведомство напомнило о введении декларирования цен на товары с важной социальной значимостью, ему подлежит розничная цена, повышающаяся более чем на 5% в течение недели.

Как сообщалось, Украина собрала в 2019/2020 МГ 8,6 млн тонн сахарной свеклы, что привело к снижению производства сахара на четверть – до 1,1 млн тонн в нынешнем МГ. Прогнозируемый импорт сахара в 2020/2021 МГ составит 110 тыс. тонн с учетом внутреннего потребления на уровне 1,2 млн тонн. При этом Минэкономики отметило необходимость формирования не менее 250 тыс. тонн переходных остатков сахара на конец МГ.