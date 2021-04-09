"Укрзализныця" завершила 2020г с чистым убытком 11,9 млрд грн - финотчет

АО "Укрзализныця" (УЗ) по итогам 2020 года получило 11,9 млрд грн чистого убытка (против 2,988 млрд грн чистой прибыли в 2019 году).

Такие данные содержатся в обнародованной на сайте компании в пятницу консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst&Young.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, на результат УЗ значительно повлияло снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом на 10,3% и 58,3% соответственно, а также значительное колебание курсовых разниц, в результате чего получено чистый убыток от курсовых разниц в размере 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.