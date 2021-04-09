Экономика

15:49 09.04.2021

ДТЭК завершил монтаж СНЭ 1МВт на площадке Запорожской ТЭС

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ДТЭК завершил монтаж СНЭ 1МВт на площадке Запорожской ТЭС

 Энергохолдинг ДТЭК завершил монтаж и начал пусконаладочные работы на промышленной системе накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч, сообщила его пресс-служба в пятницу.

"Несмотря на сложности с логистикой, вызванные пандемией, ДТЭК придерживается графика: мы уже завершили монтаж батареи, подключили ее к сети и сейчас проводим пусконаладочные работы. Также совместно с одним из подрядчиков в этом проекте, канадской компанией Sungrid, мы провели пробное тестирование СНЭ", – сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, с помощью этого проекта ДТЭК даст старт новому рынку накопителей энергии в Украине, однако для полноценного участия СНЭ в энергетическом рынке необходимо формирование регуляторной среды, в частности принятия законопроекта №2582 (автор Юрий Камельчук, фракция "Слуга народа"), позволяющего ввести для СНЭ отдельный статус.

Как сообщалось, в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч, позже увеличив ее до 2,25 МВт-ч.

В "ДТЭК" отмечали, что это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом "ДТЭК" по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны.

Он также обратил внимание на то, что система накопления будет предоставлять вспомогательные услуги системному оператору НЭК "Укрэнерго", гарантируя надежную работу энергосистемы страны.

Теги: #снэ #дтэк #запорожская_тэс
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