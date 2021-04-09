Экономика

15:26 09.04.2021

Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

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Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам марта 2021 года ускорился в годовом измерении до 8,5% с 7,5% по итогам февраля, 6,1% – по итогам января и 5% – по итогам декабря 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в марте инфляция увеличилась до 1,7%, тогда как в феврале она составляла 1%, в январе – 1,3%.

Помимо этого, Госстат в марте-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,4% – с начала года.

Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 7,3%, Нацбанк – 7%. При этом НБУ указывал, что инфляция в первом квартале оказалась выше его ожидания. По мнению Нацбанка, перелом в инфляционной динамике может произойти в августе-сентябре этого года.

Теги: #украина #инфляция
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