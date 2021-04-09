Экономика

14:21 09.04.2021

НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране Украинской фондовой биржи

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НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране Украинской фондовой биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) аннулировала лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на фондовом рынке ЧАО "Украинская фондовая биржа" (УФБ, Киев)– старейшей фондовой бирже страны, созданной в октябре 1991 года постановлением правительства.

"(…) В связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года, согласно имеющимся в Комиссии административным данным в течение 2020 года", – говорится в аргументации решения регулятора от 6 апреля, обнародованного на его сайте.

Согласно информации на сайте УФБ, минувший год она завершила с чистой прибылью 0,16 млн грн против чистого убытка 0,25 млн грн годом ранее, выручка пока не оглашалась, а в 2019 году она была равна 4,02 млн грн.

Активы биржи на конец 2020 года составляли 17,09 млн грн, в том числе основные средства – 13,21 млн грн. Свободные денежные средства биржи были равны 2,8 млн грн, собственный капитал—16,09 млн грн.

Основными акционерами УФБ, согласно системе раскрытия НКЦБФР, являются ООО "Джесван" – 34,45% и ООО "Украинский контракт" – 53,85%, а в госреестре бенефициаром указан глава правления Валентин Оскольский.

В реестре фондовых бирж НКЦБФР зарегистрированы еще четыре: ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ), ПАО "Украинская биржа" (УБ), ПАО "Фондовая биржа ПФТС" (все три – Киев) и ПАО "Фондовая биржа "Перспектива" (Днепр), хотя в предыдущие годы число фондовых бирж в Украине доходило до десяти.

Теги: #нкцбфр #биржа #лицензия
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