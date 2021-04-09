Дорожники начали ремонтировать 40 км дороги на территории Чернобыльской зоны – "Укравтодор"

На территории Чернобыльской зоны стартовали ремонтные работы на участке 40 км дороги между КПП "Дитятки" и "Припять" и подъездом к ЧАЭС, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в пятницу.

По данным "Укравтодора", в начале апреля здесь начались работы по фрезерованию и устройства нового асфальтобетонного покрытия.

Ожидается, что дороги на территории Чернобыльской зоны будут поддерживаться в надлежащем эксплуатационном состоянии и будут созданы условия для повышения туристического потенциала региона.

"Ремонтируем те пути, которые обеспечивают поддержку природоохранной деятельности и соединяют популярные туристические локации", - отмечается в сообщении.

С конца 2020 года Служба автомобильных дорог в Киевской области является балансодержателем почти 200 км в зоне отчуждения.

По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 до 2019 года количество туристов в Чернобыльской зоне увеличилось с 8 до 124 тыс., из них почти 80% - иностранцы.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах на текущий год - построить и обновить 6,5 тыс. км дорог и 245 искусственных сооружений.