Украина из-за блокировки декларирования газа в режиме "таможенный склад" могла потерять иностранных заказчиков, принесших 1,5 млрд грн дохода в 2020г

Вследствие блокировки с 1 апреля таможенного декларирования природного газа, который хранится в украинских газохранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад", Украина могла потерять иностранных заказчиков услуг по хранению газа, которые только в 2020 году принесли доход оператору ПХГ в размере 1,5 млрд грн.

Согласно пресс-релизу АО "Укртрансгаз", об этом заявил врио генерального директора компании Сергей Перелома в ходе встречи в энергетическом комитете Американской торговой палаты 8 апреля.

Как сообщалось, из-за разногласий в законодательстве, регулирующем работу таможенных органов и газового рынка, операции с природным газом, который хранится в режиме "таможенный склад» были заблокированы с 1 по 5 апреля 2021 года.

Однако Государственная таможенная служба, Энерготаможня и операторы ПХГ и ГТС Украины урегулировали вопрос, согласовав временный алгоритм совместных действий на период до принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии» от 16 декабря 2019 года № 2553.

По данным оператора ПХГ Украины, исключительно с целью декларирования и таможенного оформления природного газа для выражения его объемов в единицах энергии (кВт-ч) в настоящее время используется коэффициент. Он рассчитывается отдельно для каждой партии газа на основе показателей сертификатов качества по точках подключения за соответствующий период перемещения через таможенную границу Украины.

Таким образом, с 1 апреля 2021 года во время помещения и выпуска природного газа в/из режима "таможенный склад", кроме единиц энергии, справочно также отмечается информация об объеме газа в единицах объема.

"До принятия законопроекта №2553, который позволит нам перейти на учет газа в единицах энергии, найденный и согласованный алгоритм является максимально комфортным для заказчиков, но при этом заставляет "Укртрансгаз" фактически вести двойной учет газа - в единицах объема и энергии. Замечу, что данный протокол будет действовать до момента принятия закона о переходе на энергетические единицы. Надеюсь, что наш парламент закончит этот законотворческий процесс и проголосует за законопроект №2553", - сказал Перелома.

Как сообщалось, Энергетическая таможня с 1 апреля 2021 года начала декларирование хранящегося в режиме "таможенный склад" газа в единицах энергии в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года. Этот закон требует дополнительного учета газа в кВт-ч.

В то же время Верховная Рада до сих пор не приняла во втором чтении законопроект №2553, которым должны быть внесены изменения в действующие законы для перехода на учет в единицах энергии. В первом чтении этот проект закона был принят в июне 2020 года.

По состоянию на 1 апреля 2021 года иностранные трейдеры хранили в режиме "таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа, что в семь раз больше, чем на аналогичную дату 2020 года. Из них в режиме short haul накоплено 3,8 млрд куб. м.

Украинские компании на 1 апреля хранили в режиме "таможенный склад" 0,55 млрд куб. м газа, что в 1,8 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, в том числе в режиме short haul - 0,46 млрд куб. м.