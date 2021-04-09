Экономика

12:08 09.04.2021

Перерабатывающая отрасль несет шокирующие убытки после снижения НДС на часть с/х сырья до 14% - Гетманцев

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Перерабатывающая отрасль несет шокирующие убытки после снижения НДС на часть с/х сырья до 14% - Гетманцев

Отдельные вертикально интегрированные холдинги выиграли от снижения НДС на часть сельскохозяйственного сырья, а переработчики агропродукции получили убытки в шокирующих объемах, написал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Facebook.

Он уточнил, что провел в четверг встречу с представителями мукомольной и мясомолочной отраслей, в которой также приняли участие глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский и нардеп парламентской фракции "Слуга народа" Алексей Красов.

"Некоторые лоббисты одиозного решения на встречу не пришли и правильно сделали. Учитывая психологическое состояние представителей отраслей и то, что встреча была очной, закончиться могло по-разному", - написал Гетманцев.

Глава комитета заявил, что у принятого закона №1115, снижающего НДС на часть с/х сырья с 20% до 14%, есть два последствия - рост цен на готовую продукцию и тенизация бизнеса.

"Даже не знаю, что хуже. Считаю, ошибку надо срочно исправлять", - подытожил Гетманцев в Facebook.

Ранее он сообщил в соцсети, что к нему обратилась группа предприятий-переработчиков мясных и молочных продуктов с просьбой разработать изменения в закон №1115, которая устранит налоговую дискриминацию перерабатывающих предприятий, либо внедрит механизм государственной компенсации их убытков.

Авторы обращения указали, что реализация закона №1115 приведет к нарушению конкуренции между самостоятельно выращивающими сырье и закупающими его для последующей переработки предприятиями, а также ухудшению условий ведения бизнеса в отрасли, и увеличению возможностей злоупотребления НДС. Они также отметили, что перерабатывающие предприятия будут платить НДС по ставке 26%, что прямо нарушает требования законодательства о налоговой дискриминации, разрушает их надежды на развитие, обновление материально-технической базы, а в дальнейшем ставит вопрос целесообразности ведения бизнеса в данной отрасли.

 

Теги: #ндс #гетманцев #агро
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