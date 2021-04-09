"Стандарт-Рейтинг" повысил кредитный рейтинг "Новой Пошты" и ее облигаций до уровня uaАА

Украинское рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" в начале апреля повысило кредитный рейтинг группы компаний "Нова Пошта" и ее облигаций до уровня uaАА, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в пятницу.

"Мы провели уже два выпуска облигаций, средства от которых направили на модернизацию нашей инфраструктуры. За прошлый год мы повысили свой кредитный рейтинг до нового уровня - это подтверждение инвестиционной привлекательности и стабильного развития "Новой Пошты". На самом деле, это сигнал для всех участников рынка, что наши ценные бумаги - надежный инструмент инвестирования", - цитирует пресс-служба CFO группы компаний Петра Фокова.

Отмечается, что решение о повышении рейтинга агентство принимало на основе работы компании за 2020 год.

В 2020 году агентство "Стандарт-Рейтинг" присвоило "Новой Поште" кредитный рейтинг эмитента и кредитный рейтинг облигаций на уровне uaА.