Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

Киевсовет утвердил расширенный перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы, чтобы помочь преодолеть последствия локдауна, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовет я, вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Вводя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом - город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня продержаться предпринимателям и выжить людям", - заявив Кличко.

В частности, принятые изменения касаются: уменьшения размера долевого участия с нынешними 50% до 1 грн в благоустройстве территорий владельцами заведений общественного питания; уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%; увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: компенсацию процентов не только по кредитам, но и по "кредитным линиям" и расширение перечня субъектов, имеющих право на такую компенсацию.