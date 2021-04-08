Экономика

21:04 08.04.2021

Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

1 мин читать
Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

Киевсовет утвердил расширенный перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы, чтобы помочь преодолеть последствия локдауна, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовет я, вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Вводя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом - город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня продержаться предпринимателям и выжить людям", - заявив Кличко.

В частности, принятые изменения касаются: уменьшения размера долевого участия с нынешними 50% до 1 грн в благоустройстве территорий владельцами заведений общественного питания; уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%; увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: компенсацию процентов не только по кредитам, но и по "кредитным линиям" и расширение перечня субъектов, имеющих право на такую компенсацию.

Теги: #киев #льготы #предприниматели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 08.04.2021
Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

10:13 08.04.2021
В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

14:58 07.04.2021
В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

13:21 07.04.2021
Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

12:57 07.04.2021
Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

12:43 07.04.2021
Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

12:36 07.04.2021
В Киеве за сутки выявили 1417 случаев заболевания COVID-19, умерли 45 человек, заполненность коек в больницах превышает 77%

В Киеве за сутки выявили 1417 случаев заболевания COVID-19, умерли 45 человек, заполненность коек в больницах превышает 77%

09:29 07.04.2021
Директора киевского предприятия будут судить за хищение 3,5 млн грн при поставке оборудования в медучреждения

Директора киевского предприятия будут судить за хищение 3,5 млн грн при поставке оборудования в медучреждения

04:33 07.04.2021
Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство

Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство

15:16 06.04.2021
Строительство Киевской обходной дороги не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области – "Укравтодор"

Строительство Киевской обходной дороги не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области – "Укравтодор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца - глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 3 мес. сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Украина за 3 месяца сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с ЕС для минимизации злоупотреблений на таможне - Шмыгаль

Минэкономики Украины прогнозирует спад экономики в I кв.-2021 на 2,2%

"Укравтодор" и дорожники договорились о повышении социальных стандартов

Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

"Укрлендфарминг" заручился поддержкой 151 депутата в запросе к генпрокурору о преследовании владельца агрохолдинга Бахматюка

НБУ запустил чат-бот для обратной связи с потребителями

АМКУ оштрафовал на 65 млн грн владельца компаний "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" за их приобретение без соответствующего разрешения

Глава МХП Косюк продал свои яхты Асе и Garcon суммарно за €143 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА