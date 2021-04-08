Украина за 3 мес. сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Украина в январе-марте 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 3,9 раза (на 1 млрд 648,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 562,6 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии упали в четыре раза (на 1 млрд 217,4 млн кВт-ч) – до 404,3 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились в 2,9 раза (на 300,8 млн кВт-ч) по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 158,4 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову в январе-марте не осуществлялся, тогда за аналогичный период прошлого года в этом направлении было поставлено 130,3 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-марте 2021 и 2020 гг. не осуществлялись.

В марте-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 504,2 млн кВт-ч, что на 34,8% меньше, чем в марте-2020 (773,6 млн кВт-ч). В то же время Украина восстанавливает экспортные поставки по сравнению с показателями морозных января и февраля этого года (51,9 млн кВт-ч и 6,6 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина в январе-марте 2021 года снизила импорт электроэнергии на 41,6% (на 647,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 906,9 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 503,5 млн кВт-ч, Словакии – 224,4 млн кВт-ч, России – 100,6 млн кВт-ч, Венгрии – 48,4 млн кВт-ч, Румынии – 30 млн кВт-ч.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за три месяца из РФ импортировано 15,57 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,29 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Беларуси составили 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч.



Структура экспорта электроэнергии в январе-марте 2020 и 2021гг.:

Страны 3 мес-2020 3 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 1 072,655 313,869 -758,786 -70,7 Словакия 0,491 9,262 8,771 +18,9 раза Румыния 548,515 81,137 -467,378 -85,2 Польша 459,150 158,350 -300,800 -65,5 Молдова 130,252 0,0 -130,252 -100,0 Беларусь 0,0 0,0 --- --- Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 2 211,063 562,618 -1 648,445 -74,6

Структура импорта электроэнергии в январе-марте 2020 и 2021гг.:

Страны 3 мес-2020 3 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 371,813 48,390 -323,423 -87,0 Словакия 908,951 224,420 -684,531 -75,3 Румыния 70,191 29,950 -40,241 -57,3 Польша 0,0 0,0 --- --- Молдова 0,0 0,0 --- --- Беларусь 149,608 503,528 353,920 3,4 раза Россия 53,399 100,605 47,206 88,4 Всего 1 553,962 906,893 -647,069 -41,6

Данные: "Укрэнерго"