Экономика

18:55 08.04.2021

Украина за 3 месяца сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

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Украина за 3 месяца сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Украина в январе-марте 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 3,9 раза (на 1 млрд 648,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 562,6 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии упали в четыре раза (на 1 млрд 217,4 млн кВт-ч) – до 404,3 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились в 2,9 раза (на 300,8 млн кВт-ч) по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 158,4 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову в январе-марте не осуществлялся, тогда за аналогичный период прошлого года в этом направлении было поставлено 130,3 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-марте 2021 и 2020 гг. не осуществлялись.

В марте-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 504,2 млн кВт-ч, что на 34,8% меньше, чем в марте-2020 (773,6 млн кВт-ч). В то же время Украина восстанавливает экспортные поставки по сравнению с показателями морозных января и февраля этого года (51,9 млн кВт-ч и 6,6 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина в январе-марте 2021 года снизила импорт электроэнергии на 41,6% (на 647,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 906,9 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 503,5 млн кВт-ч, Словакии – 224,4 млн кВт-ч, России – 100,6 млн кВт-ч, Венгрии – 48,4 млн кВт-ч, Румынии – 30 млн кВт-ч.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за три месяца из РФ импортировано 15,57 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,29 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Беларуси составили 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч.

Теги: #электроэнергия #импорт #экспорт
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