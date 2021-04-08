Экономика

18:18 08.04.2021

Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с ЕС для минимизации злоупотреблений на таможне - Шмыгаль

1 мин читать
Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с ЕС для минимизации злоупотреблений на таможне - Шмыгаль

Для минимизации злоупотреблений на таможне Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с Европейским Союзом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По словам Дениса Шмыгаля, главными задачами в направлении таможенной реформы является завершение гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности относительно имплементации положений Таможенного кодекса Европейского Союза, запуск механизмов по совместному контролю и обмена информацией со странами ЕС, а также внедрение риско-ориентированной системы проверок на таможне. В частности, премьер-министр отметил, что это фактически будет означать создание "зеленых коридоров" для компаний, имеющих наивысшую степень доверия", - сообщила пресс-служба правительства по результатам совещания по вопросам реформы Государственной таможенной службы (ГТС).

Отмечается, что участники совещания также обсудили вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с ЕС.

"Руководство таможни, Министерства финансов, Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и другие органы - все должны продолжать работать слаженно и в синергии. Совместная координация позволит ускорить изменения и приблизить интеграцию Украины в ЕС", - подчеркнул премьер.

В свою очередь, глава ГТС Павел Рябикин отметил, что таможня уже в этом месяце запускает масштабный проект по личному тестированию работников ведомства, который, в частности, будет включать проверку на добропорядочность.

По итогам такой проверки все сотрудники будут переведены на контрактную форму работы с соответствующим испытательным сроком.

Теги: #таможня #шмыгаль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 08.04.2021
Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

10:29 30.03.2021
Шмыгаль задекларировал 664 тыс. грн доходов за 2020 год

Шмыгаль задекларировал 664 тыс. грн доходов за 2020 год

18:31 25.03.2021
Шмыгаль передал Папе Римскому приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины Независимости

Шмыгаль передал Папе Римскому приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины Независимости

16:35 25.03.2021
Папа Римский Франциск принял Шмыгаля на частную аудиенцию

Папа Римский Франциск принял Шмыгаля на частную аудиенцию

19:44 23.03.2021
Гостаможня и НАБУ подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

Гостаможня и НАБУ подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

17:01 23.03.2021
Шмыгаль и президент ЕБРР обсудили подготовку новых инвестпроектов

Шмыгаль и президент ЕБРР обсудили подготовку новых инвестпроектов

13:23 22.03.2021
Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль

Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль

13:16 22.03.2021
Шмыгаль о высказываниях Байдена о Путине: Я поддерживаю такие формулировки

Шмыгаль о высказываниях Байдена о Путине: Я поддерживаю такие формулировки

11:42 22.03.2021
Шмыгаль поручил разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, прекратившим деятельность из-за ужесточения карантина

Шмыгаль поручил разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, прекратившим деятельность из-за ужесточения карантина

13:58 21.03.2021
Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца - глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 3 месяца сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Минэкономики Украины прогнозирует спад экономики в I кв.-2021 на 2,2%

"Укравтодор" и дорожники договорились о повышении социальных стандартов

"Укрлендфарминг" заручился поддержкой 151 депутата в запросе к генпрокурору о преследовании владельца агрохолдинга Бахматюка

НБУ запустил чат-бот для обратной связи с потребителями

АМКУ оштрафовал на 65 млн грн владельца компаний "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" за их приобретение без соответствующего разрешения

Глава МХП Косюк продал свои яхты Асе и Garcon суммарно за €143 млн

На украинском ритейл-рынке набирают популярность универмаги из соседних государств – эксперт

"Укртатнафта" в 2020 году получила чистую прибыль почти 800 млн грн

Оптимизация Госгеокадастра отсрочена из-за задержки принятия законопроекта №2194 – министр агрополитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА