Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с ЕС для минимизации злоупотреблений на таможне - Шмыгаль

Для минимизации злоупотреблений на таможне Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с Европейским Союзом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По словам Дениса Шмыгаля, главными задачами в направлении таможенной реформы является завершение гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности относительно имплементации положений Таможенного кодекса Европейского Союза, запуск механизмов по совместному контролю и обмена информацией со странами ЕС, а также внедрение риско-ориентированной системы проверок на таможне. В частности, премьер-министр отметил, что это фактически будет означать создание "зеленых коридоров" для компаний, имеющих наивысшую степень доверия", - сообщила пресс-служба правительства по результатам совещания по вопросам реформы Государственной таможенной службы (ГТС).

Отмечается, что участники совещания также обсудили вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с ЕС.

"Руководство таможни, Министерства финансов, Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и другие органы - все должны продолжать работать слаженно и в синергии. Совместная координация позволит ускорить изменения и приблизить интеграцию Украины в ЕС", - подчеркнул премьер.

В свою очередь, глава ГТС Павел Рябикин отметил, что таможня уже в этом месяце запускает масштабный проект по личному тестированию работников ведомства, который, в частности, будет включать проверку на добропорядочность.

По итогам такой проверки все сотрудники будут переведены на контрактную форму работы с соответствующим испытательным сроком.