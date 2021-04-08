Экономика

17:48 08.04.2021

Минэкономики Украины прогнозирует спад экономики в I кв.-2021 на 2,2%

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Минэкономики Украины прогнозирует спад экономики в I кв.-2021 на 2,2%

Министерство экономики Украины прогнозирует спад экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%, сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

"Сначала Минэкономики ожидало падение 4,8% по итогам 2020 года и на уровне 3% - в первом квартале 2021 года. Фактически падение сократилось до 4% в 2020 году и, соответственно, "минус" в январе-марте этого года мы ожидаем на уровне 2,2%, учитывая локдаун", – сказал он в интервью журналу "Корреспондент".

По словам министра, ориентировочно обновление макропрогноза страны ожидается в конце апреля.

"Бесспорно, рост количества больных (коронавирусом – ИФ) и увеличение числа регионов с "красной" зоной - это риски. Однако полагаю, что это не будет иметь такого негативного влияния на экономику, как в апреле-мае 2020 года", – отметил Петрашко.

 

Теги: #спад #минэкономики
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