Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с производителями кислорода, на которой стороны обсудили увеличение объемов поставок кислорода в украинские больницы.

"Кислородная терапия - одна из важных мер лечения, которая спасает людям жизни. В Украине по состоянию на сегодня развернуто 64 тыс. коек с подведенным кислородом, и правительство постоянно работает над расширением фонда коек. Из-за этого возникает потребность в увеличении объемов поставок кислорода в больницы", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

В связи с этим премьер при участии министра здравоохранения Максима Степанова обсудили вопрос увеличении объемов поставок кислорода в больницы на встрече с производителями кислорода.