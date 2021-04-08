Экономика

17:26 08.04.2021

Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

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Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с производителями кислорода, на которой стороны обсудили увеличение объемов поставок кислорода в украинские больницы.

"Кислородная терапия - одна из важных мер лечения, которая спасает людям жизни. В Украине по состоянию на сегодня развернуто 64 тыс. коек с подведенным кислородом, и правительство постоянно работает над расширением фонда коек. Из-за этого возникает потребность в увеличении объемов поставок кислорода в больницы", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

В связи с этим премьер при участии министра здравоохранения Максима Степанова обсудили вопрос увеличении объемов поставок кислорода в больницы на встрече с производителями кислорода.

Теги: #кислород #шмыгаль #производители
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