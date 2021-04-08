Экономика

17:34 08.04.2021

"Укравтодор" и дорожники договорились о повышении социальных стандартов

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"Укравтодор" и дорожники договорились о повышении социальных стандартов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства подписали дополнения к Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы.

Как отмечается в сообщении на странице "Укравтодора" в Facebook в четверг, изменения касаются повышения заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений для работников дорожной отрасли, учитывают предложения и замечания предприятий и организаций дорожного хозяйства.

Указанные изменения вступят в силу с 1 мая 2021 года.

В соответствии с подписанными документами, все тарифные ставки и должностные оклады будут повышены на 20% по сравнению с 2020 годом.

Для рабочих на участках, непосредственно выполняющих дорожные работы, на две трети будет увеличен размер надбавок "За интенсивность труда рабочих" и "За высокое профессиональное мастерство".

В "Укравтодоре" подчеркивают, что по заключению "ГосдорНИИ" повышение окладов не приведет к заметному увеличению стоимости дорожных работ (в пределах 3,9%).

"Первый год "Большого Строительства" показал, насколько масштабно может работать отрасль. Проект "Дороги и работа" помог трудоустроить более 50 тыс. дорожников в 2020 году, и мы ожидаем новую волну трудоустройства в дорожные проекты летом 2021 года. Обеспечить для этих людей оптимальные условия труда является нашим приоритетом", - прокомментировал подписание документов глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Теги: #профсоюз #укравтодор #дополнение
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