Экономика

17:04 08.04.2021

НБУ запустил чат-бот для обратной связи с потребителями

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НБУ запустил чат-бот для обратной связи с потребителями

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень каналов обращения и запустил чат-бот в Viber, Telegram и на сайте банка для общения с гражданами в режиме 24/7, сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

Согласно сообщению, бот содержит ответы на распространенные вопросы, с которыми обращаются граждане, и перенаправляет к соответствующим разъяснениям, которые были опубликованы Нацбанком ранее. Также чат-бот имеет опции получения справки о прохождении письма и прямой связи со специалистом, отмечает НБУ.

Пресс-служба добавила, что также продолжается работа с существующей базой, в частности, НБУ добавил опцию форматирования просьбы об обратной связи в голосовом меню при обращении в контакт-центр.

Помимо этого, также было введено новое IT-решение для контактного центра, которое позволяет эффективно обрабатывать звонки и чаты, отслеживать в онлайн-режиме эффективность их обработки и совершенствовать качество коммуникаций.

Отслеживается также показатель уровня сервиса (Service Level Agreement), процент обработанных и потерянных звонков, коэффициент решения вопроса клиента при первом обращении (First Call Resolution), а также проводится выборочная оценка удовлетворенности клиента предоставленной ответом (Customer satisfaction score), указано в сообщении.

НБУ отметил, что с начала 2020 года более 20 тыс. звонков и 40 тыс. письменных обращений были обработаны Управлением защиты прав потребителей финансовых услуг.

Теги: #нбу #чат_бот
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